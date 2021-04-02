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Избивавшая ребенка в Искитиме мать заявила о его исчезновении

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

СУ СКР по Новосибирской области возбудило уголовное дело о незаконном лишении свободы пятилетнего ребенка, которого не смогли поделить мать и тетя.

Следователи начали проверять семью в Искитиме после опубликованного в соцсетях видео, где мать применяет насилие к двум маленьким детям.

«Установлено, что с 23 марта 2021 года мать детей не осведомлена о месте нахождения своего пятилетнего сына. В настоящий момент возможное местонахождение мальчика не известно, поэтому у следствия имеются основания предполагать, что малолетний удерживается неустановленными лицами», – говорится в сообщении следствия.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное лишение свободы заведомо несовершеннолетнего», санкции которой предусматривают до пяти лет лишения свободы. По информации СМИ, ребенок находится у тети.

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