Спуск в карнавальных костюмах пройдет в Шерегеше

Восьмой фестиваль Grelka проходит в Шерегеше с четверга. В субботу состоится традиционный спуск в карнавальных костюмах, сообщили организаторы мероприятия.

Первая часть фестиваля началась в четверг и закончится в воскресенье. Вторая — с 15 по 18 апреля. Гости станут участниками двух горнолыжных спусков: в субботу — спуск в карнавальных костюмах, а 17 апреля – спуск в купальниках.

Организаторы обещают DJ-вечеринки, конкурс высокогорной красоты «Мисс Шерегеш», фестиваль красок холи и соревнования в снежном бассейне.

«В этом году у нас будет две сцены, чтобы для танцев и веселья был простор, или как сейчас принято говорить социальная дистанция. А еще нас будет самый большой снежный бассейн и самый драйвовый лайнап!» — сказал организатор Никита Гирин.