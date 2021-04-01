Омбудсмен солгал об отсутствии голодных обмороков в Кузбассе

Уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области Дмитрий Кислицын заявил, что два года назад солгал об отсутствии голодных обмороков детей в школах после общения с губернатором Сергеем Цивилевым.

Кислицын на сессии облсовета в январе 2019 года рассказал, что дети падают в голодные обмороки, так как у их родителей нет даже 50 рублей на школьный обед. Проверки эти случаи не подтвердили. Сам омбудсмен затем не приводил конкретные случаи.

«Все эти случаи (голодных обмороков) были доведены до губернатора лично (...) Мы очень долго с ним разговаривали, это было для него очень важно и он, скажем так, был очень расстроен. Я пошел навстречу и сказал губернатору, что выступлю с контрзаявлением о голодных обмороках. Потом состоялось интервью, на котором я только головой мотал, а он говорил, что комиссия все проверила», — цитирует Кислицына «Интерфакс».

Он объяснил, что решение об опровержении своих слов он принял после того, Цивилев пообещал, что в 2019 году ученики начальных школ региона будут питаться бесплатно и в Кузбассе создадут единый портал поставщиков продуктов питания в школы для выявления фальсификата, но ничего из этого сделано не было.

Кислицын заметил, что в последнее время его перестали пускать с инспекцией в столовые учебных учреждений, объясняя это приказом Цивилева и Роспотребнадзора.

Кислицын занимал пост детского омбудсмена два срока. С 1 апреля эта должность перешла к Валентине Богатенко.