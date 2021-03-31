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Блогеры залили колу в двигатель и поехали

Источник:
Sibnet.ru
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Украинские блогеры проверили, что произойдет с двигателем автомобиля, если вместо моторного масла в агрегат залить обыкновенную колу — видео с экспериментом опубликовано на YouTube.

Подопытным автомобилем стал Opel Manta. В его двигатель залили четыре литра колы. Запустив мотор, блогеры выехали на площадку возле СТО и начали накручивать круги.

Через четыре минуты мотор заглох, но машину удалось завести с толкача. В итоге двигатель проработал около шести минут, а потом из-под капота повалил сладкий дым.

Сняв с Opel Manta двигатель, блогеры обнаружили, что во многих местах перегретого агрегата образовались трещины, дырки, а некоторые элементы и вовсе отвалились.

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Авто #Тюнинг и самоделки #Видеоновости
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