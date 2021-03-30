Жена мэра Томска призналась в применении насилия к полицейскому

Жена мэра Томска Галина Кляйн в суде признала свою вину в применении насилия по отношению к представителю власти, совершенном при обыске.

По предварительным данным, 13 ноября 2020 года, в день задержания мужа Галина Кляйн, находясь у себя дома, причинила телесные повреждения сотруднику правоохранительных органов во время обыска по делу мэра.

«После изложения государственным обвинителем предъявленного обвинения подсудимая заявила, что вину в инкриминируемом преступлении она признает», – сказал ТАСС представитель Кировского районного суда Томска.

Кляйна задержали за превышение должностных полномочий 13 ноября 2020 года. Позже он стал фигурантом еще двух уголовных дел – одного по той же статье, другого – о незаконном участии в предпринимательской деятельности. После содержания в СИЗО Кляйн перенес операцию в НИИ онкологии, меру пресечения ему изменили на домашний арест.