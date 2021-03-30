Бывшего пристава в Иркутске заподозрили во взятке квартирами

Следователи в Иркутске задержали начальника отдела в управлении федеральной службы судебных приставов в Иркутске. Сыщики подозревают, что в качестве взятки на пристава оформляли квартиры.

По версии следствия, в Октябрьский отдел судебных приставов Иркутска был обязан по решение суда остановить строительство дома на улице Пискунова. Этот объект считался «самоволкой». У застройщика не было разрешительных документов на его строительство.

Но следствие считает, что застройщик оформил на начальницу отдела две квартиры. За взятку женщина «закрыла глаза» на исполнительные производства. Это позволило компании, вопреки решению суда, завершить строительство.

Еще один фигурант дела — бывший начальник отдела в администрации Иркутска. Он знал, что нельзя продолжать строительство дома без разрешительных документов. Но предоставил компании полную свободу действий. В результате застройщик незаконно продал все квартиры в новостройке. А позже суд обязал собственников квартир снести «самоволку».

В понедельник силовики задержали бывшую начальницу отдела УФССП и бывшего чиновника мэрии. Женщине предстоит ответить по статье 290 УК РФ (получения взятки в особо крупном размере). Ей грозит до шести лет лишения свободы.

Экс-чиновника обвиняют по 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий). Ему грозит до семи лет лишения свободы.