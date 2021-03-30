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Омич после насилия над прохожей помогал ей искать телефон

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Молодой омич задержан за изнасилование – он надругался над прохожей, но вместо того, чтобы уйти, парень сначала помогал девушке искать потерянный телефон.

Об изнасиловании 21-летней жительницы Кировского округа сообщила пресс-служба ГУ МВД по Омской области. Девушка возвращалась с работы ночью, к ней подошел прохожий, попросил прикурить и ушел.

«Вскоре незнакомец вернулся и, удерживая девушку, завел ее за здание супермаркета, где насильно совершил с ней половой акт. С места происшествия мужчина скрылся не сразу, пытаясь помочь потерпевшей найти оброненный телефон. Держался он все время за спиной жертвы, поэтому описать приметы она не смогла. Спугнула злоумышленника проезжавшая мимо машина», – сказано в сообщении полиции.

Благодаря записям с камер видеонаблюдения подозреваемого удалось найти. Им оказался 19-летний уроженец Ханты-Мансийского автономного округа, который учится в колледже и работает охранником.

«Ночью он употребил спиртное и бесцельно прогуливался по микрорайону, а встретив одинокую девушку, решился на совершение преступления. После возвращения в съемную квартиру он снял с себя всю одежду, спрятал в шкаф и больше ее не надевал», – говорится в сообщении.

За изнасилование подозреваемому грозит до шести лет колонии. Следствие ходатайствует о том, чтобы арестовать его.

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