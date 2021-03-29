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США пообещали наказать Россию за «агрессивные действия»

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Official White House Photo

Соединенные Штаты предпримут «необходимые действия», как в отношении России, так и в отношении других стран, создающих проблемы, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Мы видели различные примеры агрессивных действий России. <...> Мы находимся в процессе завершения обзора кибератак через SolarWinds, вмешательства в выборы в США, использования химического оружия в попытке убить Алексея Навального. <...> Будет цена и последствия», — приводит ТАСС заявление Блинкена.

По словам госсекретаря, Вашингтон предпримет «необходимые действия в то время и в том месте, которые выберут США, как в отношении России, так и в отношении других стран, создающих проблемы».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова называла чушью заявления о так называемом российском вмешательстве в выборы США, по ее словам, эта тема перешла уже в разряд черного юмора.

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Политика #Мир #Говорят о России
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