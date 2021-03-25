Без «площадки»: каким будет новый экзамен на права

С 1 апреля экзамен на права меняется. Например, парковаться нужно будет не на площадке автодрома, а в городе. Что еще меняется в экзамене ГИБДД и кто ответит, если экзаменуемый повредит чужое авто?

Новый Административный регламент по представлению государственной услуги по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений вступит в силу с 1 апреля 2021 года. Переноса сроков не будет, заверили в МВД.

Какие упражнения уберут?

«Площадка уходит, экзамен будет единым (на городских дорогах). Не будет проверяться в виде отдельного маневра "змейка", не будет отдельно такого упражнения как "поворот на 90 градусов"», — рассказал начальник управления надзорной деятельности ГИБДД МВД России Роман Мишуров в эфире радио «Комсомольская правда».

Все остальные упражнения с площадки останутся, но «переедут» в город: движение на уклоне, движение в ограниченном пространстве — разворот, въезд в бокс задним ходом и параллельная парковка.

По убеждению ГИБДД, для всех этих упражнений есть условия на реальных дорога. «Не видел ни одного города, где нет уклона», — ответил Мишуров на вопрос о сложностях поиска участка для упражнения «горка».

Но регламент допускает, что если условия городского движения не позволяют выполнить часть упражнений, то возможно использование площадок с ограниченным движением.

Сколько времени на экзамен?

Среднее время для сдачи экзамена на легковом авто — 30 минут. Но курсант может продемонстрировать навыки управления как быстрее, так и немного дольше.

По словам Мишурова, никто не будет определять время вождения по секундомеру.

С каким нарушениями не сдашь на права?

Перечень ошибок на экзамене немного изменили. Теперь они делятся на грубые, средние и мелкие. Грубые ошибки (их 15) сразу же прекращают экзамен — такими считаются, например, нарушение правил обгона или превышение скорости.

К грубым также стали относиться непристегнутый ремень или использование водителем мобильного телефона.

Кроме этого, штрафные баллы можно получить за такие часто совершаемые новичками огрехи как: несвоевременно поданный сигнал поворота, нарушение правил остановки, неправильная оценка дорожной обстановки. Экзамен считается не сданным при наборе пяти штрафных баллов.

Кто ответит в случае ДТП?

Если кандидат в водители заденет во время парковки другую машину, то это будет рассматриваться как страховой случай по ОСАГО.

Представитель ГИБДД выразил уверенность, что все авто застрахованы по правилам. Также он заметил, что такие случаи должны быть редкостью.

«Лицо получило документ и прошло экзамены в автошколе. Задача ГИБДД — подтвердить, что водитель может участвовать в дорожном движении», — отметил он.

Как оспорить результаты?

Весь экзамен записывается на видео. Если провадивший экзамен не согласен с результатами, то он подает жалобу в ГИБДД, которую рассмотрит комиссия.

Запись будет разбираться, и водителям объяснят ошибки. Если же была ошибка инспектора, то результат экзамена будет аннулирован.

Видеозапись хранится 30 дней. В случае поданной жалобы время может увеличиться.

Можно ли взять друга на экзамен?

Регламент разрешает присутствовать во время экзамена в автомобиле наблюдателям. Но это не значит, что можно посадить в машину друга. Мишуров привел пример с другими экзаменами, куда тоже нельзя брать близких людей.

Наблюдатели — это представители общественных советов, представители автошкол, в том числе кандидаты водители, сотрудники полиции. Они могут присутствовать, если не возражает кандидат в водители.

Что делать тем, кто сдал «площадку» до 1 апреля?

Если кандидат успешно сдал «площадку» до 1 апреля, но не успел «город», то ее элементы не будут требовать на экзамене. Если не сдал, то экзамен пройдет полностью по новым правилам.