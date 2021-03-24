Сибирские ученые нашли новый метод очистки отходов

Российско-китайский коллектив ученых разработал экологичную технологию извлечения частиц тяжелых металлов из отработанных сточных вод промышленных предприятий, технология предполагает кавитационное очищение — особый способ переработки воды с помощью «микровзбивания», в результате которого загрязняющие частицы образуют легко удаляющийся осадок, сообщает пресс-служба СФУ.

«Процесс кавитации иногда называют «холодным кипением» — при больших оборотах специального оборудования в жидкости образуются области высокого и низкого давления, появляются мельчайшие пузырьки воздуха, которые затем втягиваются в образовавшиеся каверны и лопаются, высвобождая значительный заряд энергии», — доцент кафедры инженерных систем зданий и сооружений Ольга Дубровская.

Осажденные в ходе «взбивания» металлы подлежат вторичному использованию. Медь, железо и никель легко выделяются обратно из своих оксидов и могут дать жизнь новым металлическим изделиям. Внедрение кавитационного узла, и главное — поставка электроэнергии для его бесперебойной работы — дорогое удовольствие.

Технология ученых СФУ уже прошла апробацию в полупромышленных и промышленных условиях, в том числе, на малых предприятиях Красноярского края, теперь ей предстоят долгосрочные испытания в Харбине, на местной текстильной фабрике.

Ученые надеются уже в ближайшее время проверить работу «большого миксера» на крупнейшем алюминиевом предприятии края — заводе РУСАЛ, а после и на объектах нефтепереработки, загрязняющих естественный сток рек кремнийорганическими полимерами.