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Сибирские ученые нашли новый метод очистки отходов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Российско-китайский коллектив ученых разработал экологичную технологию извлечения частиц тяжелых металлов из отработанных сточных вод промышленных предприятий, технология предполагает кавитационное очищение — особый способ переработки воды с помощью «микровзбивания», в результате которого загрязняющие частицы образуют легко удаляющийся осадок, сообщает пресс-служба СФУ.

«Процесс кавитации иногда называют «холодным кипением» — при больших оборотах специального оборудования в жидкости образуются области высокого и низкого давления, появляются мельчайшие пузырьки воздуха, которые затем втягиваются в образовавшиеся каверны и лопаются, высвобождая значительный заряд энергии», — доцент кафедры инженерных систем зданий и сооружений Ольга Дубровская.

Осажденные в ходе «взбивания» металлы подлежат вторичному использованию. Медь, железо и никель легко выделяются обратно из своих оксидов и могут дать жизнь новым металлическим изделиям. Внедрение кавитационного узла, и главное — поставка электроэнергии для его бесперебойной работы — дорогое удовольствие.

Технология ученых СФУ уже прошла апробацию в полупромышленных и промышленных условиях, в том числе, на малых предприятиях Красноярского края, теперь ей предстоят долгосрочные испытания в Харбине, на местной текстильной фабрике.

Ученые надеются уже в ближайшее время проверить работу «большого миксера» на крупнейшем алюминиевом предприятии края — заводе РУСАЛ, а после и на объектах нефтепереработки, загрязняющих естественный сток рек кремнийорганическими полимерами.

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Топ комментариев

Иркут 69

Восподе... свершилось. Ну прямо событие века. Может народные гуляния по этому поводу организуют или салют...

WSG0600-164-164

Да понятно, в волатильности Российского капитализма реверс не предусмотрен, кто от прибыли откажется.

Удавиков

дикая страна, страна воров и убийц

corrector

Оо! Сделано в Медузе !. Зачем они достали результаты исследований первоначальных, где людям...
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