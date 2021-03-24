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Регионы Сибири попали в лидеры по уровню отчаяния

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Консультант по стратегическому развитию Наталья Андреева составила «географию отчаяния» в России. Горный Алтай, Бурятия и Забайкалье вышли в лидеры по числу суицидов, заболеваний алкоголизмом и наркоманией.

Исследователь опиралась на данные Росстата по количеству самоубийств, смертей от отравления алкоголем, а также по заболеваемости алкоголизмом и наркоманией. 

Самый высокий уровень отчаяния зафиксировали на Чукотке. В десятку вошли республики Бурятия и Алтай, а также Забайкалье. В Алтайском крае и Хакасии уровень довольных жизнью жителей также — ниже среднего. Остальные регионы Сибири оказались в середине рейтинга. В десятку лучших не попал ни один.

Ключевой фактор, влияющий на уровень отчаяния, — темпы роста региональной экономики. То есть, чем выше темпы роста, тем ниже количество «смертей от отчаяния» и «болезней отчаяния», написала Андреева на своей странице в Facebook.

Второй по важности фактор — состояние рынка труда: уровень безработицы, разнообразие рынка. Третий — жилье и жилищные условия, точнее — динамика их улучшения (рост метража на душу населения).

Фото: © facebook.com/Наталья Андреева
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