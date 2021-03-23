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Новый телеканал для взрослых появился в Wink

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Norexy_art / Pixabay License

Пользователи Wink и абоненты Интерактивного ТВ от Ростелекома смогут увидеть передачи нового телеканал для взрослых Blue Hustler.

Blue Hustler — это развлекательный телеканал мягкой эротики. Контент относится к категории «18+». В эфире фильмы и шоу для взрослых шоу. Передачи нового телеканала доступны пользователям с понедельника. Номер кнопки — 808.

Канал можно найти в пакетах: Интерактивное ТВ (IPTV) – «Максимальный» (Архив 2020), «Взрослый»; Интерактивное ТВ 2.0 — «Максимальный. ОТТ», «Взрослый. ОТТ».

Как в Wink смотреть фильмы для взрослых

Пользователи Wink могут увидеть фильмы и передачи в пакетах «Взрослый.ОТТ», «Взрослый» (Премиум). Для пользователей Wink (IPTV) и Wink – ТВ-онлайн – также в пакетах «Взрослый» (Премиум), «Взрослый».

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