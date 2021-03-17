NYT назвал Байкал квинтэссенцей туризма в эпоху Instagram

Корреспондент The New York Times Антон Трояновский побывал на зимнем Байкале и поразился туристическому «буму» на озере. А прозрачный лед и пейзажи, по его словам, стали квинтэссенцей туризма в эпоху Instagram.

Обычно в это время года на Байкал толпами приезжают иностранцы — многие из соседнего Китая, пока русские спасаются от холода в Турции или Таиланде.

«Но из-за пандемии границы России по-прежнему закрыты, и, к удивлению местных жителей, толпы российских туристов вместо тропических пляжей поехали на заледенелые берега Байкала», — цитирует ИноСМИ слова корреспондента.

Сотрудник американского издания пытался «поймать момент тишины» на озере, когда человека охватывает необыкновенное чувство. «Вы стоите на льду толщиной около метра, настолько прочном, что по нему могут спокойно ездить тяжелые грузовики, и чувствуете себя хрупким, бренным и маленьким существом», — объяснил Трояновский.

Но уловить момент тишины было сложно — слишком много людей вокруг. И все с камерами и смартфонами. Туристы настойчиво пытались сделать красивые фотографии на фоне фанатических пейзажей и прозрачного льда.

«Некоторые туристы привозят штативы для смартфонов и прыгают вверх-вниз по несколько раз, чтобы получить идеальный снимок себя в прыжке на фоне ледяной стены. Другие запускают беспилотники или используют яркие цветовые дымовые шашки… Это — квинтэссенция туризма в эпоху Instagram», — резюмировал он.