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Полицейского в Бурятии осудят за пьяное смертельное ДТП

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © 2dogspoopin0 / Pixabay License

Сотрудника МВД в Бурятии обвинили в пьяном ДТП, во время которого погиб его приятель. Сам полицейский в ходе следствия вину отрицал и перекладывал ответственность на мертвого, сообщило республиканское СУ СК России.

По данным следствия, 24-летний сотрудник полиции в Селенгинском районе Бурятии в апреле 2020 года решил прокатиться на служебном автомобиле. При этом у полицейского не было прав, к тому же он был пьян. Вместе с ним решил поехать его знакомый.

Водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с другим авто. Пассажир, находившийся в машине с полицейским, не был пристегнут ремнем. Он вылетел из салона через разбившееся окно и позже умер в больнице от полученных травм. Виновник аварии получил минимальные повреждения — спасла подушка безопасности.

На протяжении следствия полицейский вину не признавал, а говорил, что за рулем был погибший приятель. Косвенно его версию подтверждали коллеги, с которыми они в вечер трагедии проводили время.

Но показания полицейских опровергли. Специалисты провели ряд сложных и затратных по времени медико-криминалистических экспертиз. Они исследовали травмы подозреваемого и погибшего, которые позволили доказать, что за рулем находился полицейский.

Республиканское СУ СКР предъявило сотруднику МВД обвинение по статье 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем и находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Ему грозит до 12 лет лишения свободы. Дело направлено в суд.

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