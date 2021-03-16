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Индийские пилоты научились управлять российскими вертолетами

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © «Вертолеты России»

Учебный центр Улан-Удэнского авиационного завода (У-УАЗ) завершил подготовку специалистов из Индии. Пилоты научились управлять вертолетам Ми-171А2 даже в нестандартных ситуациях, сообщила пресс-служба предприятия на своей странице в Facebook.

«Особое внимание уделялось порядку и правилам эксплуатации оборудования кабины вертолета и его систем, особенностям техники пилотирования, аэродинамики и динамики полета вертолета, управлению ресурсами кабины экипажа, авиационной связи и радиотелефонии», — сказал управляющий директор У-УАЗ Леонид Белых.

Пилотов из Индии также учили работать в нестандартных и аварийных ситуациях, и подготовили к выполнению полетов с выводом вертолета из сложного пространственного положения.

Ми-171А2 усовершенствованная модель вертолета, разработанная на базе Ми-171А. Его максимальная скорость увеличилась до 280 километров час. Отличается уменьшенной стоимостью обслуживания, перевозит на внешней подвеске грузы до 5 тонн, осуществляет полеты при температуре от минус 50 до плюс 50 градусов, не боится сильного бокового ветра.

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