Азербайджан заявил о желании «закрыть страницу» войны в Карабахе

Азербайджан и Армения начали обсуждать возобновление транспортного сообщения, что «может стать поворотной точкой» для ситуации в регионе, заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев.

В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта. 10 ноября при посредничестве Москвы было достигнуто перемирие.

«Мы уже начали переговорный процесс с Арменией по открытию коммуникаций. Это часть заявления, подписанного 10 ноября. Уже состоялись ряд встреч на различных уровнях. Это может стать поворотной точкой для того, чтобы полностью закрыть страницу войны», — отметил Алиев.

По его словам азербайджанского лидера, «конфликт остался в прошлом», стороны должны смотреть в будущее.