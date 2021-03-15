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Азербайджан заявил о желании «закрыть страницу» войны в Карабахе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Official web-site of the President of the Republic of Azerbaijan / CC BY 4.0

Азербайджан и Армения начали обсуждать возобновление транспортного сообщения, что «может стать поворотной точкой» для ситуации в регионе, заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев.

В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта. 10 ноября при посредничестве Москвы было достигнуто перемирие.

«Мы уже начали переговорный процесс с Арменией по открытию коммуникаций. Это часть заявления, подписанного 10 ноября. Уже состоялись ряд встреч на различных уровнях. Это может стать поворотной точкой для того, чтобы полностью закрыть страницу войны», — отметил Алиев.

По его словам азербайджанского лидера, «конфликт остался в прошлом», стороны должны смотреть в будущее.

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west_nik

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pepelmetal

Ты наверно ещё и в Деда Мороза веришь ?

WSG0600-164-164

Садомазохисты? Нато в сторонке нервно перекурит до последнего нациста.

corrector

У нас в стране и экономический рост не ведет с росту благосостояния простого народа, всё отбирают капиталисты...
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