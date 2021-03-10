Китайцы испытали культурный шок от вида поселка в Забайкалье

Власти Забайкалья считают, что жители Китая испытывают культурный шок от вида приграничного поселка в крае. Это отбивает у них желание знакомиться с регионом, сообщило издание Eurasianet (США).

Поток туристов из Китая в Россию в 2020 году сократился на 96,8%. Сказалось закрытие границ, в том числе и со стороны Китая. Поднебесная и сейчас не торопится открыть границы, пишет ИноСМИ со ссылкой на американское издание.

Когда границы откроются, в Россию приедут китайцы с другими запросами, полагают эксперты. «Немного другие туристы, более осознанные, с претензиями на качество, сервис, на здоровье, индивидуальный подход», — цитирует издание члена ассоциации «Мир без границ» Александра Львова.

Претензии на качество нужно оправдывать, и это, вероятно, понимают, власти приграничных регионов. Например, вице-премьер Забайкальского края Андрей Кефер указал, что туристы из Китая испытывают «культурный шок» от поселка Забайкальск на границе. Это, по его мнению, отбивает у них желание знакомиться с регионом.

Чтобы переломить ситуацию в план социально-экономического развития края включили постройку «русской деревни» и ипподрома.