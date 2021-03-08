НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Мужчина несколько лет жил со скелетом жены из-за одиночества

Источник:
The Sun
156 0
Фото: Shell to Sea

Дэниел Мэлли из ирландского города Коув несколько лет прожил со скелетом своей жены из-за страха одиночества. Полиции 78-летний мужчина признался, что не хотел с ней расставаться после ее смерти.

Останки женщины нашли несколько дней назад. Мэлли не сообщал о ее смерти, и медицинские службы забеспокоились, когда женщина не явилась на вакцинацию.

Медики опросили соседку семейной пары, и та ответила, что не знает никакой Кристины Мэлли и видела в их доме лишь Дэниэла Мэлли, пишет газета The Sun со ссылкой на местное управление полиции.

Так выяснилось, что мужчина в течение нескольких лет хранил дома останки жены. Как выяснилось, она умерла по естественным причинам. Соседям Мэлли говорил, что она за границей.

Пара поженилась в 1976-м году. Сейчас Кристине Мэлли должно было быть за 80 лет.

Еще по теме
Кадыров попросил у ФБР $250 тысяч за информацию о Пригожине
Премьер Словакии пообещал отдать за «Спутник V» часть Украины
Титановый шар с русскими надписями нашли на Багамах
Бойцовый петух в Индии убил своего хозяина
смотреть все
Жизнь #Курьезы
О самом главном
Знакомства и гадания: как праздновать Масленицу в наши дни
Как развестись быстро и онлайн: через ЗАГС и Госуслуги
На языке кошек: как понять питомца
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Если вы несовместимы по гороскопу: пять астрологических советов
Инструмент самовыражения: как подобрать украшения по возрасту
Все статьи
Картина дня
Песков назвал чушью новую порцию обвинений в адрес России
Россияне перечислили профессии с неоправданно высокой зарплатой
Вузам позволили проводить экзамены удаленно с помощью биометрии
Ожидание боли оказалось страшнее самой боли
Подробности
•
Вместо огурцов: сибирские теплицы перешли на розы
•
Китайский опыт: запретят ли в России «аморальный» интернет
•
ГОСТы на отдых: курорты перейдут на «все включено»
•
План Б: что Зеленский сделает с Донбассом
Как это работает
•
Терпкая и шоколадная: как выбрать хурму
•
Как восстановить гаджет после глубокого разряда аккумулятора
•
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Парень в Новосибирске 35 раз ударил девушку ножом
Сибирь 08.03.2021 13:41
Внедорожник в Красноярске въехал в остановку с людьми. ВИДЕО
Сибирь 08.03.2021 10:51
Буддийский лама дал финансовый прогноз на 2021 год
Сибирь 08.03.2021 10:50
Пострадавшие в пожаре под Новосибирском малыши стали причиной проверки
Сибирь 07.03.2021 20:51
Самое популярное
Планету с атмосферой впервые обнаружили рядом с Землей
16376
Евровидение-2021: кто поедет от России и что будет с Little Big?
7109
Группа Little Big показала отрывок из выступления на отбор Евровидения
5489
Часть россиян останется без домашнего интернета
3539
Обсуждение (0)
Картина дня
Песков назвал чушью новую порцию обвинений в адрес России
Россияне перечислили профессии с неоправданно высокой зарплатой
Вузам позволили проводить экзамены удаленно с помощью биометрии
Ожидание боли оказалось страшнее самой боли
Отношения
Знакомства и гадания: как праздновать Масленицу в наши дни
Как развестись быстро и онлайн: через ЗАГС и Госуслуги
На языке кошек: как понять питомца
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Если вы несовместимы по гороскопу: пять астрологических советов
Инструмент самовыражения: как подобрать украшения по возрасту
Все статьи
Мультимедиа
Как замерзал Техас: кадры аномального холода
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Топ комментариев

Uynachalnica

ЦитатаВопрос о возможном увеличении пенсионного возраста в России не стоит на повестке дня, заверил официальный...

Uynachalnica

Цитата«Это абсолютное неправильное заявление», — приводит РИА Новости слова Пескова. - неправильным было...

nifnif

так предложение о повышении поступит именно от кремля типа правительства, а депутаты от единой россии...

Voland2

Уже проходили историю про то , что пока один чел президент повышения пенсионного возраста не будет....
Sibnet.Ru