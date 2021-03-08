Мужчина несколько лет жил со скелетом жены из-за одиночества

Дэниел Мэлли из ирландского города Коув несколько лет прожил со скелетом своей жены из-за страха одиночества. Полиции 78-летний мужчина признался, что не хотел с ней расставаться после ее смерти.

Останки женщины нашли несколько дней назад. Мэлли не сообщал о ее смерти, и медицинские службы забеспокоились, когда женщина не явилась на вакцинацию.

Медики опросили соседку семейной пары, и та ответила, что не знает никакой Кристины Мэлли и видела в их доме лишь Дэниэла Мэлли, пишет газета The Sun со ссылкой на местное управление полиции.

Так выяснилось, что мужчина в течение нескольких лет хранил дома останки жены. Как выяснилось, она умерла по естественным причинам. Соседям Мэлли говорил, что она за границей.

Пара поженилась в 1976-м году. Сейчас Кристине Мэлли должно было быть за 80 лет.