Вместо огурцов: сибирские теплицы перешли на розы

Огромное цветущее поле под Новосибирском — эта розовая плантация стала первой в стране, развернутой на суровой морозной территории под управлением искусственного интеллекта. Корреспонденты Sibnet.ru побывали в тепличном комплексе, который еще вчера делал ставку на огурцы и помидоры, а сегодня надеется вытеснить импортных цветоводов.

Свет огромных теплиц, расположенных в Толмачево, виден издалека. А внутри климат как в Таиланде или Вьетнаме: 25 градусов тепла и очень влажно — около 80%.

Розы в домиках — так здесь называют участок от столба до столба — появились в сентябре прошлого года на двух гектарах, где раньше выращивали огурцы. Черенки привезли из Голландии, а уже через два месяца пошла срезка.

За климатом и питанием более 170 тысяч кустов следит автоматика. В сутки цветы «спят» лишь четыре часа, а 20 часов проводят под лампами с досветкой 180 ватт на квадратный метр. Это зимний режим. Летом будет развернута система забеливания (защита специальной белой пленкой от солнечного света), чтобы цветок не выгорал.

Полив тоже автоматический: 12-13 раз в сутки растения получают питательный раствор. Растут цветы на метровой каменной вате — это современный способ. В теплицах не используют химию: с вредителями борются хищные клещи, а мошку, появляющуюся из-за высокой влажности, ловят липкой лентой.

«Мы проводим с цветами несколько операций — это пригибка, то есть формируем внизу ложе, благодаря которому цветы питаются, где идет основной процесс фотосинтеза. На цветочных побегах — удаление пасынков, а также удаление бутонов в пригибочной части, чтобы не тянули на себя силу. И срезка — два раза в день», — рассказывает бригадир участка Мария Чевозерова.

Розы режут с 8 до 12 утра, затем — с 14.00 до 16.00. Новые бутоны вырастут через 45-50 дней, а живет куст пять-семь лет. За год со всех кусов должны собрать 7 миллионов цветов.

После срезки цветы отправляют в холодильник с температурой 12 градусов, где их сутки отпаивают — чем больше воды возьмет цветок, тем дольше простоит.

Следующий этап — сортировка и фасовка. Сотрудницы отбирают цветы, сортируют по размеру — делают разную ростовку (от 40 до 90 сантиметров по высоте), а затем оборачивают в пленку.

В пачке — по 15 цветков, оказалось, что это идеальный вариант. Если больше — головки у роз мнутся.

Далее цветы снова идут в холодильник, но в нем температура уже 4 градуса. Отсюда их забирают продавцы.

Полностью бутон распустится через два-три дня. То есть в цветочные магазины сибирские розы попадают с набравшим силу, но еще не распустившимся бутоном.

Вытеснить «голландцев»

«Толмачевский» — единственный за Уралом комплекс, масштабно выращивающий розы. Овощи на цветы сменили по результату маркетинговых исследований. Сибирские мужчины любят дарить дамам цветы, но стоимость букетов сегодня доступна не всем.

Реконструкция двух тепличных гектаров обошлась в 200 миллионов рублей. Для выращивания выбрали самые популярны сорта: «аваланж» (белые с зеленоватым оттенком), «пич аваланж» (белые с кремовым оттенком), «ревиваль» (розовые), «свит ревиваль» (бело-розовые) и «престиж» (красный).

В Новосибирске цветы из местных теплиц берут крупные сети «Флора опт» и «Гринвилль», уже есть поставки в Омск, Красноярск, Томск и Иркутск. В планах — обеспечить цветами всю Сибирь и Дальний Восток. Для этого весь комбинат площадью восемь гектаров изменит специализацию, а к розе, количество сортов которой увеличат до 25, добавят герберы и хризантемы.

Сейчас на рынке около 90% цветов завозные. Преимущество новосибирских цветов — в цене и свежести, уверяет генеральный директор ТК «Новосибирский» Михаил Григоренко.

Сейчас розы продают оптовикам за 45-75 рублей в зависимости от размера, у импортных стоимость только начинается от 75 рублей.

Григоренко добавил, что легендарной голландской розы в принципе нет на рынке. Эта страна занимается только селекцией, а выращивают цветы в основном в Эквадоре, Кении и Колумбии.

Сибирские растения при этом — более свежие. «Наши» доедут до магазина через два-три дня, у заграничных с момента срезки до прилавка может пройти до 11 дней. А живет роза около двух недель.