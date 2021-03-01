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Где заработать на подарок к 8 марта в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru
Быстро заработать на подарок к 8 марта можно на стройке, в теплице, за рулем или в службах доставки. Это отличное решение для тех, кто не имеет постоянной работы, и подростков. Представитель пресс-службы «Авито Работы» рассказала Sibnet.ru, где найти дополнительный заработок, и что можно приобрести на полученную сумму.

Мужчины тратят на подарки к 8 марта в два раза больше, чем женщины на презенты к 23 февраля. Согласно данным исследования компании «Делойт», сюрприз для представителей сильного пола обходится в 1-2 тысяч рублей, а стоимость подарков для дамы возрастает до 2-4 тысяч.

«Чтобы справиться с расходами к празднику, можно найти подработку с почасовой или ежедневной оплатой», — считают специалисты сервиса по поиску работы.

В Новосибирской области каждая шестая вакансия предполагает свободный или сменный график, а также неполный рабочий день. Большинство из таких объявлений о найме персонала рассчитаны на людей без опыта или специальных навыков. Мужчины могут найти подработку с оплатой от 100 рублей и выше.

На цветы и конфеты

Если мужчина задумал купить представительнице прекрасного пола веточку мимозы (стоимость — 100 рублей). Он может один час поработать расклейщиком объявлений или промоутером. На эти должности принимают и подростков с 14 лет, и пенсионеров. Есть возможность выбрать удобный график работы и подходящий район.

Для того чтобы заработать на коробку конфет, стоимостью 200 рублей, можно устроится грузчиком. Столько в среднем стоит один час его работы. Максимальная почасовая оплата может превысить и 500 рублей. Заработок также увеличится при совмещении обязанностей кладовщика, комплектовщика.

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Мягкую игрушку за 500 рублей для любимой девушки можно купить, проработав пять часов фасовщиком в теплице. Правда, от соискателя потребуются элементарные знания ботаники. Но можно устроиться и помощником плиточника, заработав ту же сумму. Заодно можно научиться полезному делу, которое пригодится в жизни.

Такие же деньги заплатят за два часа работы обвальщику мяса или за две завершенные проверки тайному покупателю. Отметим, что для оценки качества обслуживания в магазинах работодатели готовы принимать молодежь старше 14 лет.

На ресторан и украшения

Покупка хорошей книги или один поход в кино обойдется в среднем в 1 тысячу рублей. А это одна вечерняя или дневная смена на доставке готовых блюд.

«Спрос на курьеров в регионе остается высоким. Они требуются не только в специализированные службы доставки еды, продуктов, товаров первой необходимости, но и в небольшие пиццерии, кондитерские, пекарни. Некоторые компании готовы возмещать расходы на ГСМ, выдавать маски и антисептики, предоставлять бесплатное питание», — сообщила пресс-служба компании.

Средняя стоимость букета роз в регионе — 1,5 тысячи рублей. Эту сумму можно заработать за одну смену на специальности разнорабочего. Но специалисты предупреждают, что эти вакансии рассчитаны на крепких мужчин, так как им придется трудиться на стройке, копать землю, собирать мебель, убирать территорию, сбрасывать снег с крыш и выполнять другую «черную» работу.

На серебряное украшение в подарок даме нужно будет потратить как минимум 2 тысячи рублей. Эти деньги могут заработать профильные специалисты за одну смену. Например, повар-универсал.

«В такую же сумму оценивается один день работы монтажника межкомнатных дверей и промышленного альпиниста. Работодатели всегда готовы идти навстречу и обсуждать с квалифицированными специалистами условия их труда и размеры зарплат», — сообщил эксперт.

А вот ужин в ресторане или качественный парфюм обойдется не менее, чем в 3 тысячи рублей. Заработать на него за одну смену могут водители такси. Их ежедневный заработок зависит от количества выполненных заявок и отведенного на подработку личного времени. Но службы такси предпочитают нанимать автомобилистов со стажем вождения не менее трех лет.

Источники дополнительного дохода можно подыскать и в интернете. Работодатели Новосибирской области готовы принимать на неполный день и удаленный график менеджеров и операторов для работы в мессенджерах и социальных сетях. 

Предложения о подработке в онлайн-формате есть для педагогов, юристов, SMM-специалистов. На выполнение разовых краткосрочных проектов часто подыскивают программистов, бухгалтеров и графических дизайнеров.

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