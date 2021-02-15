Школу в Приангарье высмеяли на ТНТ

Деревянная школа в Усть-Куте стала предметом обсуждения рубрики «Мы меняем Россию» в телепередаче «Однажды в России» на телеканале ТНТ.

В рубрику «Мы меняем Россию» зрители присылают письма с фото из разных мест, которые бы хотели изменить в своих населенных пунктах.

«Это не просто ехал грузовик со стройматериалами, его трухануло на кочке, из него выпали доски, и получился вот такой вот дом. Нет, это не то, о чем вы подумали. Это, друзья, на секундочку, общеобразовательная школа №7 города Усть-Кута Иркутской области», – сказал ведущий шоу Азамат Мусагалиев.

В программу написали, что школу обещают отремонтировать более 15 лет. «А что тут ремонтировать, друзья? Это же деревянная экошкола. Какую вы еще хотите? Пластиковую? Чтобы почву отравляла? Друзья, нет. Так и переживать вообще не о чем: волки давно не ходят и не дуют на деревянные дома. Так что ничего не случится. Кстати, там в соседнем селе есть каменная школа и еще была одна соломенная, но ее зимой от голода съели лошади», – посмеялся ведущий.

Он также высказался, что незачем пугать Запад новыми ракетами, можно просто показать эту школу, а если говорить серьезно, то нужно снести здание и построить новое.

Согласно данным, опубликованным на сайте образовательного учреждения, школа №7 в Усть-Куте – это первая «БАМовская» школа. Ее действительно построили из дерева в 1970-е годы, но в 1980-е сделали блочную пристройку, то есть здание делится на старую и новую части.