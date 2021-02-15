НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Промзона #Транспорт и дороги #Авиа #Туризм #Гео #ЧП

Школу в Приангарье высмеяли на ТНТ

Источник:
Sibnet.ru
566 1
Фото: © Sibnet.ru

Деревянная школа в Усть-Куте стала предметом обсуждения рубрики «Мы меняем Россию» в телепередаче «Однажды в России» на телеканале ТНТ.

В рубрику «Мы меняем Россию» зрители присылают письма с фото из разных мест, которые бы хотели изменить в своих населенных пунктах.

«Это не просто ехал грузовик со стройматериалами, его трухануло на кочке, из него выпали доски, и получился вот такой вот дом. Нет, это не то, о чем вы подумали. Это, друзья, на секундочку, общеобразовательная школа №7 города Усть-Кута Иркутской области», – сказал ведущий шоу Азамат Мусагалиев.

В программу написали, что школу обещают отремонтировать более 15 лет. «А что тут ремонтировать, друзья? Это же деревянная экошкола. Какую вы еще хотите? Пластиковую? Чтобы почву отравляла? Друзья, нет. Так и переживать вообще не о чем: волки давно не ходят и не дуют на деревянные дома. Так что ничего не случится. Кстати, там в соседнем селе есть каменная школа и еще была одна соломенная, но ее зимой от голода съели лошади», – посмеялся ведущий.

Он также высказался, что незачем пугать Запад новыми ракетами, можно просто показать эту школу, а если говорить серьезно, то нужно снести здание и построить новое.

Согласно данным, опубликованным на сайте образовательного учреждения, школа №7 в Усть-Куте – это первая «БАМовская» школа. Ее действительно построили из дерева в 1970-е годы, но в 1980-е сделали блочную пристройку, то есть здание делится на старую и новую части.

Еще по теме
Студенты-медики пожаловались на перебои со стипендиями
Новосибирские школьники выбрали предметы по ЕГЭ
Школьникам запретили пользоваться смартфонами для учебы 
Российские вузы вернули очные занятия
смотреть все
Иркутск #Образование #Город #Мир ТВ
Время зимы
Лед и шаманы: что посмотреть на Байкале с иркутской стороны
Закон выживания: как устроена волчья стая
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Правильная подошва: устоять и не замерзнуть
Удар и удушье: почему лавины беспощадные убийцы?
Пушка и 15 минут: как отогревают замерзшие автомобили
Все статьи
Картина дня
Кремль заинтересовался предложением Маска «поговорить»
Политолог пригрозил оскорбляющим ветеранов уголовкой
Россия ограничила вывоз зерна
Археологи нашли древнейшую в мире пивоварню
Подробности
•
Полетим на «Байкале»: сибирскому самолету нашлась работа
•
Скандал исчерпан: самый большой в России аквапарк перезапустят
•
Суверенный Рунет: изолируют под угрозой штрафов?
•
План Дурова: Telegram поглотит всех?
Как это работает
•
Шпион, выйди вон: выключаем телеметрию в Office 365
•
Что будет, когда закончатся уголь, нефть и газ
•
Как перенести лицензию Windows 10 на другой компьютер
•
Намотает по-новому: умные счетчики стали обязательными
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Крупнейшую партию вакцины «Спутник V» доставили в Новосибирск
Сибирь 15.02.2021 17:38
Новосибирский суд снова оценит бездействие СК по отравлению Навального
Сибирь 15.02.2021 16:09
Кляйну ограничили срок ознакомления с делом
Сибирь 15.02.2021 15:43
Холод вернется в Новосибирск
Сибирь 15.02.2021 15:35
Самое популярное
Семилетний мальчик спел «Группу крови» Цоя и покорил жюри «Голоса»
21236
Финалистка детского «Голоса» рассказала о главном «враге» на шоу
5480
Институт из скандала с зарплатами и Путиным огласил реальные выплаты
5427
Угроза Лаврова обескуражила Евросоюз
5013
Обсуждение (1)
Картина дня
Кремль заинтересовался предложением Маска «поговорить»
Политолог пригрозил оскорбляющим ветеранов уголовкой
Россия ограничила вывоз зерна
Археологи нашли древнейшую в мире пивоварню
Актуальные темы
Дорожные войны
41
Раскопали в Сибири
66
На грани науки
113
Человек и еда
51
О любви и нравах
84
Подробности
Полетим на «Байкале»: сибирскому самолету нашлась работа
Скандал исчерпан: самый большой в России аквапарк перезапустят
Суверенный Рунет: изолируют под угрозой штрафов?
План Дурова: Telegram поглотит всех?
Мультимедиа
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

karuto

Очень жаль. Человечище!На кого в детстве ровнялись. Власов, Карелин, Шкалов.

Disobedient

Кабалу у тебя цитировать лучше получается.)))А сектора известно какие, самые "бедные" по добыче природных...

TAlex

Меня одного тошнит от Навального и того, как облизывают его промежность, в таких вот новостях?

corrector

Да есть жешь ! Поддерживаю мужика на все СТО !
Sibnet.Ru