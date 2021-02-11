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Частная баня появилась на крыше жилого дома в Кемерове

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Неизвестный возвел баню на крыше жилого дома в Кемерове, после публикации видео о постройке прокуратура начала проверку, сообщила пресс-служба ведомства.

Ролики о бане на крыше дома по проспекту Ленинградскому, 22 в Кемерове были опубликованы в социальных сетях. На видео показана постройка зимой и летом. Автор демонстрирует мангал, кальян и газон, уложенный рядом с баней.

Прокуратура проверит законодательство о пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и градостроительном законодательстве.

По данным сайта Совета народных депутатов города Кемерово, директором управляющей компании дома, на крыше которого построена баня, является заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства Михаил Мельман.

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