Частная баня появилась на крыше жилого дома в Кемерове

Неизвестный возвел баню на крыше жилого дома в Кемерове, после публикации видео о постройке прокуратура начала проверку, сообщила пресс-служба ведомства.

Ролики о бане на крыше дома по проспекту Ленинградскому, 22 в Кемерове были опубликованы в социальных сетях. На видео показана постройка зимой и летом. Автор демонстрирует мангал, кальян и газон, уложенный рядом с баней.

Прокуратура проверит законодательство о пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и градостроительном законодательстве.

По данным сайта Совета народных депутатов города Кемерово, директором управляющей компании дома, на крыше которого построена баня, является заместитель председателя комитета по развитию городского хозяйства Михаил Мельман.