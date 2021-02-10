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Ургант пошутил о скандале вокруг зарплаты ученой из Новосибирска

Источник:
Sibnet.ru
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Телеведущий Иван Ургант на своем шоу пошутил о скандале вокруг маленькой зарплаты ученой из Новосибирска, на которую она пожаловалась президенту Владимиру Путину.

Сотрудник Института цитологии и генетики СО РАН из Новосибирска Анастасия Проскурина во время заседания совета по науке и образованию рассказала Путину, что ее зарплата составляет 25 тысяч рублей в месяц, с надбавками — 32 тысячи рублей.

По ее словам, после указа президента о доведении зарплат научных сотрудников до 200% от средней зарплаты по региону (39 тысяч рублей) ученым предложили перейти на полставки, чтобы выполнить это указание в рамках существующих бюджетов. Но она перейти на полставки отказалась, и стала получать такую зарплату за полную ставку. Путин посмеялся над тем, что женщина должна была получать 80 тысяч рублей.

На ситуацию с низкими зарплатами отреагировало руководство Института цитологии, которое обещало разобраться. Следственный комитет и прокуратура региона также начали проверки. Комиссия департамента контрольно-ревизионной деятельности Минобрнауки РФ приедет в Новосибирск и проверит расходование бюджетных средств в Институте цитологии и генетики.

Скандал не обошел вниманием и ведущий шоу на Первом канале Иван Ургант. Ведущий сначала пересказал реальный вопрос Путина к министру финансов РФ Антону Силуанову «Где деньги, Зин?» из песни Высоцкого.

«На что министр финансов РФ Зинаид Силуанов ответил строчкой из другой песни Высоцкого: «Парус, порвали парус! Каюсь! Каюсь! Каюсь!», — пошутил Ургант.


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