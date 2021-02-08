Новосибирец показал на видео строящийся ЛДС с высоты

Новосибирец Станислав Ражев опубликовал видео, на котором виден строящийся к Молодежному чемпионату по хоккею 2023 года ЛДС в Новосибирске с высоты птичьего полета.

«Доехал до Горской поснимал ЛДС. Чуть больше полутора лет прошло, с момента начала строительства новой ледовой арены в Новосибирске, и с виду можно сказать, что сделано уже около половины работ. С таким темпом к осени 2022 будет красиво. На молодежном чемпионате мира 2023 поболеем за наших», — написал Ражев под видео на Youtube.

Арену строят на левом берегу Новосибирска недалеко от остановки «Горская». Строительство ЛДС обойдется дороже 9 миллиардов рублей. Арена рассчитана на 10 тысяч посадочных мест и предназначена для проведения соревнований по хоккею с шайбой, фигурному катанию и другим видам спорта.