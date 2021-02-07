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Мята оказалась опасна для мужского либидо

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Kham Tran - www.khamtran.com / CC BY 3.0

Мята богата фитоэстрагенами, поэтому если мужчина часто пьет с ней чай и добавляет в пищу, то это может снизить его влечение, сообщила доктор медицинских наук Марият Мухина.

По ее словам, мята — пряное растение, оно так же как хмель и соя, богато гормоноподобными веществами – фитоэстрогенами. Поэтому мяту и называют традиционно женской травкой.

«Если мужчина регулярно употребляет мяту, пьет с ней чай и так далее, это может существенно уменьшить количество тестостерона и, самое опасное, снизить либидо – половое влечение», — сказала Роскачеству диетолог.

Она также не советует мужчинам есть много соевых продуктов, которые плохо сказываются на эрекции, и пить пиво не чаще раза в неделю, если хотят сохранить мужскую силу.

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