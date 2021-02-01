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Блогеры помыли машину на улице в минус 40. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Блогеры из проекта «Гараж 54» решили мыть машину на улице в 40-градусный мороз — к чему привел эксперимент показано на YouTube-канале.

Подопытным стал Hummer H2. Его пару дней покрывали шампунем: средство мгновенно застывало на корпусе автомобиля, образуя причудливый рисунок.

После того как машина превратилась в пушистый розовый сугроб, блогеры решили прокатиться на нем. Для этого они отскребли номера, стекла и одну из дверей. Затем внедорожник поставили в гараж и через некоторое время пена оттаяла.

Экспериментатор подвел итог: ничего страшного не произошло, но «зимой мыть автомобиль на улице — кощунство, безумие». «Отмыть не получится: что пена, что вода будут очень быстро замерзать», — резюмировал он.

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