Скупщику металлолома в Бурятии предложили зарплату в 300 тысяч рублей

Одна из самых высокооплачиваемых вакансий в Бурятии 2014скупщик металлолома, работнику обещают 384 тысячи рублей, сообщает пресс-служба компании HeadHunter.

Возглавила список самых высокооплачиваемых работа вахтовым методом в Муйском районе, поселке Иракинда. «Менеджеру, ответственному по закупу металлолом» обещают зарплату до 384 тысяч рублей до вычета налогов за вахту. При этом, по данным Росстата, средняя зарплата в Бурятии составляет 40 тысяч рублей.

Компания предлагает компенсацию проезда к месту работы и обратно, а также проживание на территории работодателя. Среди требований указаны не только наличие опыта работы, но и такие качества соискателей, как аккуратность, исполнительность, дисциплинированность.

Также хорошую зарплату обещают на должности «мастер горный» на золотодобывающее предприятие в Иркутской области на промышленный сезон 2021 года. Платить обещают 200 тысяч рублей в месяц.