Погода 29 января подскажет, каким будет лето

Морозы 29 января, согласно народной примете, указывают на жаркое и засушливое лето. Теплая зимняя погода, наоборот, предвещает летнюю прохладу.

«Если 29 января имеет место сильный мороз, в июне, июле и августе будет очень жаркая погода, а дожди будут идти крайне редко», – так звучит народная примета.

В этом году пятница, 29 января, в Новосибирске оказалась теплой. Днем было около минус 5 градусов, шел снег. Ожидается, что днем в субботу уже похолодает до 15-17 градусов мороза.

«По-видимому, были какие-то в народных приметах логические смыслы. Но на лето пока нет прогнозов, надо следить. Не работают народные приметы в последнее время, и в Сибири в частности. Бывает, иногда совпадает, но это весьма относительно», – прокомментировала Sibnet.ru начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова