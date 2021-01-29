НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Погода 29 января подскажет, каким будет лето

Источник:
Sibnet.ru
138 0
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Морозы 29 января, согласно народной примете, указывают на жаркое и засушливое лето. Теплая зимняя погода, наоборот, предвещает летнюю прохладу.

«Если 29 января имеет место сильный мороз, в июне, июле и августе будет очень жаркая погода, а дожди будут идти крайне редко», – так звучит народная примета.

В этом году пятница, 29 января, в Новосибирске оказалась теплой. Днем было около минус 5 градусов, шел снег. Ожидается, что днем в субботу уже похолодает до 15-17 градусов мороза.

«По-видимому, были какие-то в народных приметах логические смыслы. Но на лето пока нет прогнозов, надо следить. Не работают народные приметы в последнее время, и в Сибири в частности. Бывает, иногда совпадает, но это весьма относительно», – прокомментировала Sibnet.ru начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова

Еще по теме
Примета: морозный январь – к февральским метелям
Примета декабря: облачная погода – к метелям
Примета ноября: туман – к потеплению?
Красное небо предсказало ясную погоду
смотреть все
Жизнь #Приметы #Природа #Гео
Время зимы
Закон выживания: как устроена волчья стая
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
Правильная подошва: устоять и не замерзнуть
Удар и удушье: почему лавины беспощадные убийцы?
Пушка и 15 минут: как отогревают замерзшие автомобили
Полуночные купания эпохи пандемии. ФОТО
Все статьи
Картина дня
Кремль опроверг планы по присоединению Донбасса
Вузам разрешили вернуться к очным занятиям с 7 февраля
Десантируемый «Корнет» разработают для ВДВ России
Водителей освободят от некоторых зафиксированных в непогоду штрафов
Подробности
•
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
•
Лед проломлен: российская Арктика свяжет Европу и Азию
•
Аренда и собственность: кого коснется гаражная амнистия
•
Таинственный гигант: где живет байкальский йети
Как это работает
•
Что будет, когда закончатся уголь, нефть и газ
•
Как перенести лицензию Windows 10 на другой компьютер
•
Намотает по-новому: умные счетчики стали обязательными
•
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Погода 29 января подскажет, каким будет лето
Сибирь 29.01.2021 18:50
Движение в центре Новосибирска перекроют в день незаконного митинга
Сибирь 29.01.2021 18:17
Продажу алкоголя ограничили в Новосибирске на время митингов
Сибирь 29.01.2021 17:17
Замминистра культуры Алтайского края погибла в ДТП
Сибирь 29.01.2021 17:12
Самое популярное
Неизвестные заблокировали работу новосибирского аквапарка
4463
Песков назвал цель «разоблачений» Навального
3522
Кремль отказался назвать владельцев дворца в Геленджике
3266
Путин отреагировал на разговоры о дворце словами «скучно, девочки»
2798
Обсуждение (0)
Картина дня
Кремль опроверг планы по присоединению Донбасса
Вузам разрешили вернуться к очным занятиям с 7 февраля
Десантируемый «Корнет» разработают для ВДВ России
Водителей освободят от некоторых зафиксированных в непогоду штрафов
Актуальные темы
Правила жизни
190
Коронакризис
2155
Экзамены
23
Новая энергетика
79
Человек и компьютер
67
Как это работает
Что будет, когда закончатся уголь, нефть и газ
Как перенести лицензию Windows 10 на другой компьютер
Намотает по-новому: умные счетчики стали обязательными
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Мультимедиа
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

antibacila

Цитаталивийские отряды получили через ОАЭ, которые легально купили комплекс у Россиикак я понимаю эту...

Nik3316

ОАЭ вообще то под полным потранажем США

Alhazred

Че с тебя взять, если ты Саудовскую Аравию с ОАЭ путаешь. )))

Lava Lava

А то что кондуктор сама маску носит на шее это вы на видео не видите?) Я конечно могу предположить что...
Sibnet.Ru