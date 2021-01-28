Путин потребовал «уколоть» каждого второго россиянина

Пандемия коронавирусной инфекции отступает, однако для окончательного улучшения эпидемиологической ситуации в стране потребуется увеличить объем вакцинации, заявил президент Владимир Путин на совещании с правительством, передает сайт Кремля.



Глава государства отметил, что принимаемые российскими властями меры по борьбе с COVID-19 соответствуют уровню угрозы, однако федеральные и региональные власти не имеют права «расслабляться» и призвал продолжить борьбу.

«В эту прививочную кампанию, связанную с гриппом, почти 70 миллионов человек привили <…> Примерно на такие же показатели должны выйти и по вопросу борьбы с коронавирусной инфекцией»,— сказал он.

По словам Путина, в России на 100 тысяч человек приходится 12 заразившихся COVID-19. Это в четыре раза меньше, чем во многих европейских странах. Также он назвал удовлетворительной ситуацию с летальностью от COVID-19 в России по сравнению с другими государствами.

«Пандемия, действительно, постепенно отступает. Количество заболевших сокращается, количество людей, которые, слава Богу, поправились, устойчиво в последнее время превышает количество тех, кто заболел»,— подытожил российский лидер.

Массовая вакцинация от коронавируса началась в России 18 января 2021 года. Пока гражданам ставят прививки препаратом «Спутник V», в ближайшее время развернется производство еще двух вакцин. До конца марта планируется вакцинировать 20 миллионов человек.