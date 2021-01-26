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Назван правильный способ мыться зимой

Источник:
«Домашний очаг»
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Фото: Kris Krug / Attribution-ShareAlike License

Мыться зимой ежедневно вредно из-за снижения влажности воздуха, установили дерматологи. Такая периодичность подходит только для лета. В холодное время достаточно принимать душ два-три раза в неделю, при этом вода должна быть теплой, а не обжигающе горячей.

Сами водные процедуры в зимнее время года не должны занимать больше четырех минут, после выхода из ванной комнаты следует аккуратно промокнуть кожу полотенцем, чтобы оно впитало лишнюю влагу, а затем нанести на кожу увлажняющий крем.

Есть простой способ понять, что человек принимает душ слишком долго. Если зеркало во время процедуры запотело, это значит, что вода была слишком горячей, а гражданин провел в ней слишком много времени.

Однако из этих рекомендаций есть исключения, отмечают специалисты. Например, следует принимать душ каждый день, если человек провел много времени в помещении, где контактировал с большим количеством людей.

Также ежедневная водная процедура необходима, если человек интенсивно тренируется. Лезть в душ необязательно только после растяжки или йоги. Кроме этого, вода помогает успокоиться, поэтому регулярные визиты в ванную показаны при стрессе и плохом сне.

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Зима #Лайфхаки #Здоровье
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