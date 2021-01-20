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Антиковидные меры ослабили в Красноярском крае

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © pixabay.com/ru/users/lobostudiohamburg

Губернатор Красноярского края Александр Усс разрешил работать спортивным учреждениям и домам культуры, а также проводить соревнования со зрителями, сообщает правительство региона.

Губернатором указом разрешил работу муниципальным и краевым объектам спорта. А также посещение соревнований зрителями. Но арены и залы должны быть заполнены только наполовину.

Также Усс разрешил деятельность не только концертных залов, театров и кинотеатров, но и учреждений искусства и культуры (ДК). При этом организаторы должны соблюдать все необходимые санитарно-эпидемиологические требования. Изменения не коснулись ночных клубов (дискотек) и других аналогичных объектов.

В Красноярском крае с начала пандемии коронавирусом заразились более 52,5 тысячи человек, умерли более 2 тысяч человек.

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Красноярск #Новости COVID19 #Местная власть
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