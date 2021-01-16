Facebook восстановил аккаунты Дональда Трампа

Страницы действующего президента США Дональда Трампа в соцсетях Facebook и Instagram заработали после недавней блокировки.

Ранее глава компании Facebook Марк Цукерберг написал, что страницы Трампа останутся заблокированными до тех пор, пока он не уйдет со своего поста. Инаугурация нового президента состоится 20 января.

При этом аккаунт Трампа в Twitter остается заблокированным и не указывается в поисковой выдаче. Дональд Трамп всегда пользовался Twitter активнее, чем всеми другими социальными сетями.

Крупнейшие американские социальные сети заблокировали страницы Трампа после того, как его сторонники штурмовали здание Конгресса, требуя пересмотреть итоги недавних выборов, где большинство голосов набрал демократ Джо Байден.