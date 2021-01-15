Сенат займется импичментом Трампа после инаугурации Байдена

Сенат Конгресса США приступит к рассмотрению обвинений в адрес 45-го американского президента Дональда Трампа в рамках процедуры его импичмента через час после инаугурации следующего главы вашингтонской администрации Джо Байдена.

Согласно изложенным ею сведениям, изучение обвинений, выдвинутых в адрес Трампа Палатой представителей Конгресса, начнется в Сенате 20 января в 13.00 по местному времени (21.00 мск), если только все 100 членов верхней палаты законодательного органа не решат иначе, приводит ТАСС сообщение американского парламента. Вероятность же этого невелика.

Между тем по традиции церемония вступления в должность нового американского лидера, выпадающая на этот раз на 20 января, проходит на ступенях Капитолия ровно в полдень.

Кроме того, в статье подчеркивается, что согласие всех сенаторов потребуется и для того, чтобы принять решение о параллельном разбирательстве дела об импичменте Трампа и рассмотрении и утверждении кадровых назначений Байдена и реализации его законотворческих инициатив.

Таким образом, кадровая и законодательная повестка дня Байдена, по всей видимости, вступит в Сенате в прямое столкновение с процессом импичмента Трампа.