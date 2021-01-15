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СК назвал версию аварийной посадки самолета «Руслан» в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Западно-Сибирское следственное управление на транспорте

Главная версия причины аварийной посадки самолета Ан-124 «Руслан» в «Толмачево» в ноябре 2020 года — неисправность двигателя, сообщил руководитель Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР Алексей Александров.

Ан-124 авиакомпании «Волга-Днепр» вылетел в Вену из Толмачево 13 ноября, через две минуты борт осуществил аварийную посадку. При этом самолет выкатился с полосы. Члены экипажа не пострадали.

Следователи выяснили, что непосредственно после взлета Ан-124 у него отказал второй из четырех двигателей. При этом обломки от поврежденного двигателя серьезно повредили фюзеляж. После этого отказали средства внутренней и внешней связи, а также все электронные системы, в том числе пилотирования, отметил Александров.

«В отсутствие работающих электронных систем командир воздушного судна и второй пилот совершили посадку, руководствуясь только визуальным наблюдением. То есть они сажали самолет в ручном режиме, а не по приборам», — сказал в интервью «Коммерсанту» Александров.

По его словам, отказ в работе двигателя не был связан с воздействием каких-либо внешних факторов, в том числе птиц. Более конкретных, даже предварительных выводов у специалистов нет.

«Приоритетная версия причины ЧС — техническая неисправность двигателя, для проверки которой назначен целый ряд экспертиз. Взаимодействие следствия налажено с созданной в Росавиации комиссией по расследованию данного происшествия», — сказал Александров.


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