СК назвал версию аварийной посадки самолета «Руслан» в Новосибирске

Главная версия причины аварийной посадки самолета Ан-124
«Руслан» в «Толмачево» в ноябре 2020 года — неисправность двигателя,
сообщил руководитель Западно-Сибирского следственного управления на транспорте
СКР Алексей Александров.
Ан-124 авиакомпании «Волга-Днепр» вылетел в Вену из
Толмачево 13 ноября, через две минуты борт осуществил аварийную посадку. При
этом самолет выкатился с полосы. Члены экипажа не пострадали.
Следователи выяснили, что непосредственно после взлета
Ан-124 у него отказал второй из четырех двигателей. При этом обломки от
поврежденного двигателя серьезно повредили фюзеляж. После этого отказали
средства внутренней и внешней связи, а также все электронные системы, в том
числе пилотирования, отметил Александров.
«В отсутствие работающих электронных систем командир воздушного судна и второй пилот совершили посадку, руководствуясь только визуальным наблюдением. То есть они сажали самолет в ручном режиме, а не по приборам», — сказал в интервью «Коммерсанту» Александров.
По его словам, отказ в работе двигателя не был связан с
воздействием каких-либо внешних факторов, в том числе птиц. Более конкретных,
даже предварительных выводов у специалистов нет.
«Приоритетная версия причины ЧС — техническая неисправность
двигателя, для проверки которой назначен целый ряд экспертиз. Взаимодействие
следствия налажено с созданной в Росавиации комиссией по расследованию данного
происшествия», — сказал Александров.