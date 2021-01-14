Омский завод сделал для армии новейшие танки

Омский завод транспортного машиностроения отправил для Минобороны партию танков Т-80БВМ. Это усовершенствованные образцы техники, сообщила пресс-служба корпорации «Ростех».

Танк Т-80БВМ — это разработанная «Омсктрансмашем» усовершенствованная версия танка Т-80БВ с возросшей огневой мощью, защищенностью и маневренностью. В танке изменили многоканальный прицел наводчика, в конструкции которого ранее использовались комплектующие зарубежного производства.

Боевая машина поставляется в российские вооруженные силы с 2019 года. Прежде чем поступить на вооружение, танки прошли тщательную проверку.