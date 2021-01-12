Видеограф снял невероятной красоты таймлапс о природе Хакасии

Видеограф Алексей Дегтярев снял таймлапс в Хакасии, на кадрах все самые красивые места региона на закате и при свете звезд.

«В нем вы увидите такие знаменитые места Хакасии как горную гряду Сундуки, Тропу Предков, озеро Баланкуль, Ворота в долину царей, Красноярское водохранилище, вид на ночной Абакан и многое другое. Все это под величественную музыку», — говорится в описании видео.

Хакасия набирает популярность у туристов благодаря уникальной почти нетронутой природе. После закрытия границ туристы охотнее приезжают отдыхать в этот регион.