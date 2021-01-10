Минздрав оценил состояние выжившего после лавины подростка

Пострадавший во время схода лавины на турбазу в пригороде Норильска подросток находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии, сообщает пресс-служба краевого Минздрава.

14-летний мальчик дышит самостоятельно, медики продолжают бороться за его жизнь. При ухудшении состояния подростка планируют оперативно доставить на лечение в Москву с помощью авиационного спецрейса.

По поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко к лечению подростка подключились московские специалисты. Они оказывают помощь с помощью телевизионных консультаций.

В ночь на субботу лавина накрыла домики на горнолыжном курорте «Гора Отдельная» в пригороде Норильска. Под снежными завалами обнаружены тела 38-летней женщины, ее полуторагодовалого ребенка и 45-летнего отца семейства. Сына погибшей семейной пары обнаружили живым в тяжелом состоянии.

По факту ЧП следственное управление СКР по Красноярскому краю возбудило уголовное дело по ч.3 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц).