НАВЕРХ

Фотоловушка на Алтае «поймала» снежного барса. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
99 0

Видео со снежным барсом по кличке Т появилось в Сети. Ирбис попал в объектив фотоловушки в августе, и это оказались редкие кадры в хорошем качестве из жизни барса в дикой природе.

Снежный барс попал в объектив фотоловушки на Южно-Чуйском хребте Горного Алтая. Научные сотрудники Сайлюгемского нацпарка считают, что это подросший котенок самки Тары, которая уже попадала в объектив с двумя детенышами.

«При постоянной фиксации просто Т может получить более полное имя как другие его редкие сородичи. На Южно-Чуйском хребте обитает семь особей, включая трех котят. Самые известные – самец Хан, самки Тара и Ирбиша», – сообщила пресс-служба нацпарка.

По данным WWF, в России осталось не менее 65 особей снежного барса, это 2% мировой популяции, которая насчитывает от 4 до 6 тысяч особей. Точную численность посчитать не удается – барсы живут в труднодоступной горной местности. Вид остается одним из самых малоизученных среди больших кошек. 

Еще по теме
Новогодние каникулы в Бурятии будут холодными
Морозы останутся в Забайкалье на все каникулы
Погода в 2020 году показала аномальные рекорды
Сибирякам пообещали аномально холодный январь
смотреть все
Республика Алтай #Гео #Природа
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин поздравил россиян с Новым годом
•
Порошенко признался в организации акций Белоруссии против России
•
Отключение России от системы SWIFT вызовет панику
•
Жириновский объяснил «список преемников Путина»
Подробности
•
Как и когда «Русское лото» разыграет 2 миллиарда
•
Удаленка и вытрезвители: что изменится с 1 января
•
Робот и кровавые ливни: прогнозы великих на 2021 год
•
Вытрезвители возвращаются: пьяницам приготовить кошельки
Как это работает
•
Домашняя дискотека: как составить новогодний плейлист
•
Wink: как впятером смотреть одну подписку
•
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
•
Как сделать первые шаги в маркетинге еще в школе
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Фотоловушка на Алтае «поймала» снежного барса. ВИДЕО
Сибирь 01.01.2021 13:05
Спортивный кластер построят в Новосибирске
Сибирь 01.01.2021 13:02
Проезд в автобусах и трамваях подорожал в Томске
Сибирь 01.01.2021 12:47
Новогодние каникулы в Бурятии будут холодными
Сибирь 01.01.2021 12:28
Самое популярное
Актриса из «Уральских пельменей» разделась для рекламы
4575
Присяжные вынесли вердикт Шамсутдинову
3843
Майли Сайрус нарядилась в плохого Санту и обнажила грудь
3549
Ванга предсказала новые катаклизмы на 2021 год
3123
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин поздравил россиян с Новым годом
•
Порошенко признался в организации акций Белоруссии против России
•
Отключение России от системы SWIFT вызовет панику
•
Жириновский объяснил «список преемников Путина»
Как это работает
•
Домашняя дискотека: как составить новогодний плейлист
•
Wink: как впятером смотреть одну подписку
•
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
•
Как сделать первые шаги в маркетинге еще в школе
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Роутер для геймера: в чем преимущества игрового RT-X
•
Wink: как впятером смотреть одну подписку
•
Советы школьнику, который хочет стать программистом
•
Ростелеком для книголюбов: читаем онлайн бесплатно
•
Если не работает Личный кабинет: проблемы и решения
•
Онлайн-школа: учимся с «Ростелеком Лицей»
Мультимедиа
•
Самые невероятные фото живой природы
•
Как сочетать цвета на елке. ИНФОГРАФИКА
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
•
«Она летает, черт возьми!!!». Кадры пуска ракеты «Ангара-А5»
•
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
•
Как выбрать живую елку. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Топ комментариев

buba kostorov

Вот бы еще объяснить, этому придурошному про то, что в Сибири иногда ходит снег, и у каждого столба по...

лачинов

Ни разу не видел, чтобы проводилась техническая экспертиза. Причину аварии обычно указывают по согласию...

theHell

Подскажите, знающие. Чем отличается страх потерять работу и не заплатить платеж по ипотеке от страха...

лачинов

Да хватит уже его рекламировать. Дефицит подписчиков что ли образовался?

skalka136

китаец сделанный в России гремучая смесь...это ж додуматься надо было такое приобрести за полтора два...