Фотоловушка на Алтае «поймала» снежного барса. ВИДЕО

Видео со снежным барсом по кличке Т появилось в Сети. Ирбис попал в объектив фотоловушки в августе, и это оказались редкие кадры в хорошем качестве из жизни барса в дикой природе.

Снежный барс попал в объектив фотоловушки на Южно-Чуйском хребте Горного Алтая. Научные сотрудники Сайлюгемского нацпарка считают, что это подросший котенок самки Тары, которая уже попадала в объектив с двумя детенышами.

«При постоянной фиксации просто Т может получить более полное имя как другие его редкие сородичи. На Южно-Чуйском хребте обитает семь особей, включая трех котят. Самые известные – самец Хан, самки Тара и Ирбиша», – сообщила пресс-служба нацпарка.

По данным WWF, в России осталось не менее 65 особей снежного барса, это 2% мировой популяции, которая насчитывает от 4 до 6 тысяч особей. Точную численность посчитать не удается – барсы живут в труднодоступной горной местности. Вид остается одним из самых малоизученных среди больших кошек.