Робот и кровавые ливни: прогнозы великих на 2021 год

Начало новой эпохи, лекарство от рака и «кровавые дожди»: какие пророчества делали Ванга, Нострадамус и Матрона Московская на наступающий 2021 год?

У ходящий 2020 стал тяжелым годом, пожалуй, для всего человечества. В предсказаниях великих на 2021-й – и избавление от старых проблем, и появление новых, с которыми нам только предстоит столкнуться.

Предсказания Нострадамуса

Известный астролог и провидец Мишель Нострадамус, живший во Франции в XVI веке, по утверждениям его последователей, смог предсказать будущее на 2240 лет вперед. До наших дней дошли не все катрены Нострадамуса, к тому же, они описывают далекое будущее очень туманно.

Но, если верить словам провидца, с 2020 года начинается период, который называют «двадцатый год Луны». И спустя год в мире появится «младенец со страшным уродством», который станет точкой отсчета для событий на ближайшие пять лет. Отмечается, что уродствами сложно удивить, но именно этот ребенок «всколыхнет весь мир».

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Исследователи пророчеств Нострадамуса предполагают, что речь идет не о живом ребенке, а, возможно, о неком роботе, искусственном интеллекте.

На 2020 год Нострадамус предсказывал человечеству пожары и землетрясения, и предполагается, что в 2021 году они не утихнут, а станут еще страшнее, а больше всего от огня будут страдать животные. Некоторые исследователи строчку из катрена «на море и суше будет большой шум» трактуют как начало новой войны.

Согласно трактовкам пророчеств Нострадамуса, она может начаться в Азии и быть связанной с химическим оружием. Также с войнами и бедностью в 2021 году может быть связано «великое переселение народов».

Было у провидца и предсказание, связанное непосредственно с Россией. Его трактуют так, что после 2020 года наша страна вступит в свой золотой век.

Предсказания Ванги

Слепая ясновидящая из Болгарии Ванга говорила свои предсказания в состоянии транса. Те, кто называет себя ее близкими друзьями, не раскрывают всего, что сказала провидица, а выдают информацию постепенно – якобы потому, что так хотела сама Ванга.

Предсказательница очень много говорила о России. По ее словам, в 2021 году население страны уменьшится, но позже из-за активной социальной политики его численность восстановится. Также Ванга говорила, что после 2020 года многие «ополчатся на русскую землю и русский народ».

На текущее десятилетие болгарская ясновидящая также предсказывала эпидемии: пандемия коронавируса вряд ли станет последней.

Европейским странам Ванга предрекала конфликты, в том числе и вооруженные, на религиозной почве. «Толпы инакомыслящих, представляясь жертвами, превратятся в слуг дьявола», – так говорила ясновидящая.

Сергей Косторной, который называет кумом и себя другом Ванги, озвучил в эфире Первого канала недавно раскрытые предсказания провидицы. По его словам, на этот год ясновидящая предрекала беду, которая «придет с большой водой»: побережье Америки и других стран, близких к морям, зальет «кровавыми дождями».

Также Ванга предсказывала, что эпидемия пойдет на спад. Предположительно, это произойдет весной. Все изменится к лучшему после весеннего равноденствия – 20 марта.

Кроме того, в числе предсказаний, озвученных Косторным: лидер одной из значимых для России стран внезапно покинет пост; большинство антироссийских санкций будет снято. Также Ванга предсказала разработку эффективного препарата против онкологии: «рака закуют в железные цепи».

Предсказания Матроны Московской

Матрона Московская считается одной из самых почитаемых ясновидящих XX века, ее признавала даже Русская православная церковь. Матрона предсказывала казнь Николая II, смерть Иосифа Сталина. У этой провидицы тоже есть предсказания, связанные с 2021 годом.

По словам Матроны Московской, 2021 году в России предшествовали непростые политические события. Теперь же народные недовольства будут угасать. Россияне будут чаще обращаться к Богу.

Согласно видениям ясновидящей, 2021 год пройдет без крупных военных конфликтов. Россия займет лидирующие позиции в мире и будет успешно сотрудничать с другими странами.