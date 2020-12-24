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Сибиряки поверили в лучшую жизнь в 2021 году

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Больше половины жителей Сибири верят, что в 2021 году их жизнь станет лучше, денег будет больше, а пандемия закончится, сообщила пресс-служба банка «Открытие».

Около 60% полагают, что их личный 2021 год окажется лучше 2020-го. 30% жителей Сибири считают, что в новом году для них ничего существенно не изменится. И только 19% показали пессимистичный настрой — они ждут, что 2021 год окажется хуже, чем предыдущий.

Около четверти сибиряков ожидают, что пандемия COVID-19 прекратится уже к лету 2021 года. Остальные же уверены, что с частичными эпидемическими ограничениями мы проживем весь следующий год.

Около 30% респондентов-сибиряков уверены, что в 2021 году начнется восстановление российской экономики от коронакризиса. Но 21% считает, что экономика останется в таком же состоянии, как сейчас. А 39% уверены — в новом году произойдут новые неприятные экономические сюрпризы.

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Более 24% сибиряков ожидают медленного или более значительного роста доходов в 2021 году. Каждый пятый сибиряк уверен в том, что его доходы в новом году сохранятся на уровне 2020-го. Почти половина опрошенных беспокоятся, что потеряют в доходах.

Сдержанный оптимизм сибиряки продемонстрировали в своих прогнозах относительно ставок по вкладам и кредитам. 29% считают, что ставки по депозитам и кредитам в новом году останутся на уровне 2020-го. Столько же респондентов ожидают снижения ставок по обоим видам финансовых продуктов. В свою очередь, 30% респондентов прогнозируют повышение ставок по кредитам и вкладам.

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