Советы знакам Зодиака: как встретить год Быка

Новый 2021 год пройдет под правлением Белого Металлического Быка. Как встретить его знакам Зодиака так, чтобы наступающих год был удачнее уходящего?

Главные предостережения для предстоящего праздника: бык не любит красный цвет в нарядах и декоре, а на новогоднем столе ни в коем случае не должно быть говядины. Но есть и личные рекомендации астрологов для каждого знака Зодиака, как и в чем встретить Новый год.

Овен

Ярким и смелым Овнам не стоит выбирать слишком броский праздничный наряд, лучше выбрать приглушенные, пастельные оттенки, а также белый и серебристый.

Представителям знака, вероятнее всего, захочется провести праздник в шумной компании – не стоит скучать в одиночестве, поедая салаты – устройте вечеринку! Залог успеха праздника Овнов – самое активное участие представителей знака в организации мероприятия.

Телец

Тельцы – тот знак, кого Новый год порадует больше остальных, ведь они ближе других к покровителю года – Быку. Рекомендуется выбирать наряд в природных оттенках, например, зеленый или коричневый, а также уделить максимум внимания украшению дома.

Лучше, если вы встретите праздник в семейном кругу, но не обязательно только с домочадцами – будет не лишним позвать в гости дальних родственников и близких друзей семьи. Больше всего вас в эту ночь порадуют представители знака Близнецов.

Близнецы

Представителям этого знака в новогоднюю ночь лучше выбрать легкий и изящный наряд в светлых, пастельных тонах, неброские украшения из драгоценных металлов.

Творческим Близнецам понравится устраивать необычный праздник, придумывать развлечения для гостей, но лучшим вариантом будет встретить Новый год в поездке, в совершенно новой обстановке.

Рак

Ракам в Новый год лучше всего нарядиться в белые и серебристые оттенки, а также до мелочей продумать декор дома в этих же тонах. Встречать праздник стоит у себя дома.

Но это совсем не значит, что вам нужно проводить ночь за столом с родными: порадует тематическая вечеринка в компании друзей, которые с удовольствием примут приглашение.

Лев

Львы в новогоднюю ночь должны сиять. Это главный повод в году одеться по-настоящему ярко и блестяще. Не отказывайте себе в броском наряде, в этот праздник можно себе его позволить.

А вот шумная компания, особенно, если Львы не всех там знают, порадует вряд ли. Гораздо лучше будет встретить этот праздник в семейном кругу, в домашней обстановке. За 2020 год представители знака очень устали, поэтому настроение поднимет тихая спокойная атмосфера.

Дева

Для Дев, вероятнее всего, этот Новый год пройдет спокойно. Наряд лучше выбрать неброский, но элегантный – выглядеть не кричаще и уместно представители знака отлично умеют.

Вряд ли Девы возлагают большие надежды на новогоднюю вечеринку. Ночь будет спокойной, она подарит гармонию и отдых, а вот на каникулы уже можно строить более активные планы.

Весы

Весам, которые так часто стремятся к балансу и гармонии, в новогоднюю ночь лучше выйти за свои рамки, позволить себе что-то по-настоящему яркое и запоминающееся. Лучшим цветом для наряда и украшения дома станет серебристый.

Идеально, если праздник пройдет в путешествии, но если такой возможности нет, порадует прогулка в парке, выезд за город в компании друзей.

Скорпион

Элегантность и сдержанность станут секретами успеха Скорпионов на новогоднем вечере. Бык совсем не против любимого этим знаком черного цвета, поэтому отказываться от него не стоит, можно лишь дополнить его серебряными или золотыми украшениями.

Активно готовиться к вечеринке Скорпионам вряд ли захочется, в конце года слишком много дел. Поэтому лучше всего будет отправиться в гости, где культурную программу уже придумали за вас.

Стрелец

Для Стрельцов 2020 год был очень насыщенным и местами утомительным. Представителям знака в новогоднюю ночь вряд ли захочется сидеть в ресторане в неудобном платье и на каблуках – поводов для этого было достаточно и раньше.

В приоритете праздника будет комфорт, поэтому лучше встретить его дома или у близких родственников. Наряд должен быть удобным: может быть, вам по душе пижамная вечеринка?

Козерог

Главное для Козерогов в новогодней ночи – свои люди рядом. Неважно, будете вы вдвоем с любимым человеком или соберете толпу родственников, лишь бы рядом не было тех, кто представителям знака не по душе.

Нарядиться Козерогам стоит в одежду из натуральных тканей. Стоит обратить внимание на оттенки серого, бежевого, коричневого, зеленого.

Водолей

Водолеям в праздник, как и в наступающем году, захочется перемен. Поэтому зовите гостей, украшайте дом в необычном стиле и устраивайте вечеринку.

Наряд порадует экстравагантный, такой, к которому вы не привыкли. Удивив окружающих, Водолеи поднимут себе настроение, а, как известно, как Новый год встретишь, так его и проведешь.

Рыбы

Рыб в новогоднюю ночь порадует яркий необычный наряд. Лучшим цветом для праздника будет белый. Особое внимание представительницам знака стоит обратить на макияж.

Праздник лучше встретить так, как вы еще не встречали – например, в путешествии. Но даже если Рыбам будет удобнее провести Новый год дома, стоит внести в традиционный уклад что-то необычное.