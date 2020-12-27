Лавров высказался о запрете Путину посещать Олимпиаду

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал решение CAS запретить руководству страны посещать Олимпийские игры и другие международные спортивные мероприятия непонятным и неприемлемым.

«Хотя есть и проблески приличия, где сказано, что за исключением случаев, когда глава государства или правительства, где проходят соревнования, направляет личное приглашение», — сказал Лавров в эфире «Матч ТВ».

При этом глава МИД России отметил, что «разрешение иметь на спортивной форме национальную символику — это тоже послабление по сравнению с тем, что было на Олимпиаде-2018».

По словам Лаврова, важно, что отсутствует коллективная ответственность, и «чистые» спортсмены имеют право попасть в сборную для участия в Олимпиаде по решению своей федерации.

«В целом я категорически против допинга как такового. Он, помимо прочего, еще и разрушает здоровье. Но также есть вещи, которые, я считаю, необходимо ликвидировать в международном движении за чистоту спорта. Мы долгое время работаем с WADA, хотя на каком-то этапе недооценивали необходимость работы в этой структуре. Хорошо, что кризис с РУСАДА наконец-то завершился», — глава МИД

Спортивный арбитражный суд (CAS) 17 декабря опубликовал решение по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Согласно вердикту CAS, российские спортсмены до декабря 2022 года не смогут участвовать в крупных международных стартах, в том числе Олимпийских и Паралимпийских играх, под государственным флагом.

CAS на два года запретил посещать Олимпийские, а также чемпионаты мира «представителям правительства России», в том числе руководителям министерств, их заместителям, вице-премьерам, главе правительства и президенту страны. Ограничения не распространяются на тех, кто получил приглашение от главы государства, где проводятся соревнования.