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Зодиак девизов: как добиться успеха в 2021 году

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Aurelija.beitaite / CC BY-SA 4.0
Перед каждым знаком Зодиака в 2021 году звезды поставит свои задачи. Но одновременно и подскажут тактики, следование которым позволит найти наиболее легкие решения и пути достижения целей. 

Звезды не строят для знаков Зодиака точные маршруты, как в навигаторе. Они лишь указывают на определенные сферы жизни и направления деятельности, которым в тот или иной период стоит уделить внимание. 

Настрой, тактика поведения, подход к решению вопросов — это своеобразная звездная формула успеха. Практикующий астролог, член союза астрологов России Юлия Богданова расшифровала эти формулы и сформулировала короткие девизы для всех знаков Зодиака, которые помогут добиться успеха в 2021 году.

ОВЕН: От улыбки станет всем светлей!

Овны, оглянитесь вокруг! Мир настолько разнообразен и красив, что те мелкие поводы для расстройства, которые вы сами себе придумали, и не поводы вовсе! Улыбайтесь случайным прохожим, делайте комплементы знакомым и не очень людям, и Вселенная порадует вас настоящим изобилием.

ТЕЛЕЦ: Вода камень точит

Тельцы, вы долго вынашивали какую-то важную идею, способную изменить вашу жизнь. Пришло время ее реализовать. Будьте настойчивы и упорно идите к тому, что задумали. Только упорство приведет вас к цели.

БЛИЗНЕЦЫ: Слушай себя и верь только в себя

Настало время удивлять мир своими креативными идеями и творческими проектами. Воспользуйтесь благосклонностью Быка, чтобы реализовать свой потенциал на полную. Осознайте свои истинные мечты и желания. Верьте своим ощущениям и интуиции. Это приведет к успеху.

РАК: Семь раз отмерь, один раз отрежь

Прежде чем принимать решения, подумайте и посоветуйтесь с родными. Не спешите. Год хорош для налаживания атмосферы в семье, благоустройства дома и покупки недвижимости.

ЛЕВ: Блистать всегда, блистать везде!

Разрешите себе снова быть заметным. Вам слишком долго пришлось прятать ваше внутреннее солнце. Окружающие уже соскучились, да и вселенная в этом году прямо просит от вас тепла, задора и оптимизма. Меньше смотрите телевизор, больше общайтесь с друзьями. Год обещает быть весьма успешным.

ДЕВА: Верь в удачу, и она поверит в тебя

Для Дев открывается «окно везения». Не упустите свой шанс и с благодарностью принимайте все приятности, которые вам приготовила Вселенная. Не забывайте щедро благодарить ее даже за незначительные сюрпризы.

ВЕСЫ: Только кораблю с курсом дует попутный ветер

В самом начале года пропишите свои мечты и планы. Не разменивайте себя на чужие желания, прислушайтесь к своему сердцу. И тогда реализовать задуманное в этом году будет намного проще.

СКОРПИОН: Счастливчиками не рождаются, ими становятся

В этом году вам в голову придет какая-то гениальная идея, воплотив которую, вы сможете в корне поменять свою жизнь. Поэтому постарайтесь больше времени проводить наедине с собой, читайте, медитируйте, просто думайте.

СТРЕЛЕЦ: Порядок в делах — порядок в голове

Настало время наведения порядка. В делах, квартире, голове. Нещадно выбрасывайте все, что плохо лежит. Освобождайте ваше пространство от мусора, и оно ответит вам приятной взаимностью.

КОЗЕРОГ: Судьба любит первых

У Козерогов, наконец, решатся те вопросы, которые не давали спокойно спать весь 2020 год. Но это только в том случае, если вы не побоитесь проявить инициативу и активно заявите о себе. Воспользуйтесь шансами для развития собственной публичности. Тогда год пройдет максимально плодотворно.

ВОДОЛЕЙ: Лучше синица в руках, чем журавль в небе

Водолеям предстоит спуститься с небес на землю и четко расписать все свои планы. На месяц, год, жизнь. Если вы продолжите витать в облаках, то рискуете остаться без желаемого.

РЫБЫ: В гостях хорошо, а дома лучше

Вокруг вас в этом году будет много активности. Но по-настоящему отдохнуть и набраться сил вы сможете только дома. Не разменивайте себя на мелочи. Больше времени уделяйте семье. Она станет вашим местом силы.

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