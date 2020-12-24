Присяжные вынесут вердикт по делу Шамсутдинова

Присяжные готовятся к вынесению вердикта по делу рядового Рамиля Шамсутдинова, обвиняемого в расстреле восьмерых сослуживцев в воинской части Забайкалья. В четверг они выслушают напутственное слово и, вероятно, вынесут вердикт, сообщила Sibnet.ru представитель пресс-службы Второго Восточного окружного военного суда.

Суд с участием присяжных по делу Шамсутдинова начался в ноябре. Во вторник солдат-срочник произнес последнее слово, раскаявшись в содеянном. В четверг присяжные заседатели могут вынести вердикт.

«Присяжные ответят на вопросы, которые им зачитает суд, выслушают напутственное слово», — прокомментировала представитель суда.

После вынесения вердикта, суд должен вынести приговор. Шамсутдинова обвиняют по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом), части 3 статьи 30, и части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом).

По версии следствия, солдат-срочник в октябре 2019 года во время смены караула расстрелял восьмерых сослуживцев. Двух тяжело ранил. Адвокат Шамсутдинова в декабре написал на своей странице в Instagram, что следствие не в полной мере учло создание психотравмирующей обстановки вокруг Шамсутдинова старослужащими, систематические издевательства и унижения.

Нагиев высказал мнение, что рядовой виновен в совершении преступления по статье 107 УК РФ (убийство в состоянии аффекта).