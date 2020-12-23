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Свора собак в Бурятии растерзала девушку

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Свора собак в одном из поселков Улан-Удэ напала на 20-летнюю девушку, ее отбили от разъяренных животных прохожие. Пострадавшая находится в больнице, сообщило региональное СУ СК России.

Утром в среду в микрорайоне «Забайкальский» в Улан-Удэ 20-летняя местная жительница вышла из дома и отправилась по делам. На одной из улиц на нее накинулась свора собак.

Животные повалили жертву на землю, стали кусать и рвать зубами. Ее крики привлекли внимание местных жителей. Они отогнали собак и вызвали для девушки скорую помощь. В больницу ее доставили с рваными ранами головы, туловища, рук и ног.

Через некоторое время по той же улице проходил школьник, и собаки напали на него. К счастью, находившиеся неподалеку взрослые отпугнули животных, и мальчику удалось убежать.

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Чуть позже на место прибыл участковый уполномоченный, он увидел одну из собак, которая тут же набросилась на него. Полицейский выстрелил и ранил животное. Собаку увезли подоспевшие ветеринары. Они проведут необходимые исследования.

Следственный комитет начал проверку. По словам очевидцев на собаках, нападавших на людей, не было ошейников и чипов. Следователи проверят исполнение муниципальных контрактов по регулированию бездомных животных. По результатам доследственной проверки примут правовое решение.


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Топ комментариев

sab2_48k

Я не оправдываю поступок этого человека, но пусть МО огласит реальные причины данного поступка. Правильно...

Uynachalnica

Красава, а кто кроме него из бывших? Но к чему это? Власть сменится где-то после 2030-го, а там по установившемуся...

jeryakob

знает, что наворотил делов. пытается прикрыться одеялком

ERMOL33

Одно расширение только таких гарантий говорит о многом...

urbasik

Голодным детям пьяниц приготовиться поститься.