Свора собак в Бурятии растерзала девушку

Свора собак в одном из поселков Улан-Удэ напала на 20-летнюю девушку, ее отбили от разъяренных животных прохожие. Пострадавшая находится в больнице, сообщило региональное СУ СК России.

Утром в среду в микрорайоне «Забайкальский» в Улан-Удэ 20-летняя местная жительница вышла из дома и отправилась по делам. На одной из улиц на нее накинулась свора собак.

Животные повалили жертву на землю, стали кусать и рвать зубами. Ее крики привлекли внимание местных жителей. Они отогнали собак и вызвали для девушки скорую помощь. В больницу ее доставили с рваными ранами головы, туловища, рук и ног.

Через некоторое время по той же улице проходил школьник, и собаки напали на него. К счастью, находившиеся неподалеку взрослые отпугнули животных, и мальчику удалось убежать.

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Чуть позже на место прибыл участковый уполномоченный, он увидел одну из собак, которая тут же набросилась на него. Полицейский выстрелил и ранил животное. Собаку увезли подоспевшие ветеринары. Они проведут необходимые исследования.

Следственный комитет начал проверку. По словам очевидцев на собаках, нападавших на людей, не было ошейников и чипов. Следователи проверят исполнение муниципальных контрактов по регулированию бездомных животных. По результатам доследственной проверки примут правовое решение.