Тела матери и дочери нашли в запертом доме в Забайкалье

Двух мертвых женщин нашли в одном из домов в селе Забайкалья. Следственный комитет предположил, что 48-летняя мать убила свою дочь, а затем умерла сама, сообщило ведомство.

В воскресенье около 13.00 по местному времени (7.00 мск) жители села в Забайкалье позвонили в полицию и сообщили, что в одном из домов они нашли двух мертвых женщин. Полицейские и следователи выехали на место происшествия.

Специалисты осмотрели дом, уставили личности погибших. Одна из женщин —48-летняя хозяйка дома, вторая — ее 18-летняя дочь. Тела отправили для проведения судмедэкспертиз, чтобы установить причину смерти. Следователи опросили соседей, других жителей села, очевидцев.

По одной из версий, мать ударила дочь топором по голове, а затем умерла сама. Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки следователи примут решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.