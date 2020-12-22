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Черногорск подключат к абаканской ТЭЦ в 2021 году

Источник:
Sibnet.ru
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Черногорск подключат к абаканской ТЭЦ в Хакасии в 2021 году, сообщил в прямом эфире Instagram гендиректор Сибирской генерирующей компании (СГК) Степан Солженицын.

Он отметил, что региональные власти подали документы в правительство РФ, после согласования СГК начнет строить 12-километровый магистральный трубопровод от Абакана до Черногорска. Второй по величине город Хакасии и соседние поселки переключат на мощность ТЭЦ.

«Цель — подключение абакана-черногорской агломерации к абаканской ТЭЦ в течении 2021 года», — сказала Солженицын.

Это позволит закрыть восемь неэкологичных котельных, снизить технические сбои в отопительный период и обновить систему теплоснабжения города.


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