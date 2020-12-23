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Где бесплатно почитать книги про маньяков

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Clker-Free-Vector-Images / Pixabay License

Истории о маньяках неизменно привлекают внимание читателей. Как обычный человек превращается в потрошителя, как серийный убийца выбирает жертву и как детективы выходят на его след? Книги о противостоянии сыщиков и маньяков всегда можно найти в подборке «ЛитРес» и прочитать бесплатно или со скидкой.

В декабре Ростелеком в партнерстве с «ЛитРес» дарит бесплатный доступ к 180 тысячам книг. Подключить подписку «Премиум» можно по специальному промокоду, который разыгрывается в новогодней игре «Вопросы про...» на Sibnet.ru. За верные ответы на игровые вопросы начисляются баллы, которые можно обменять на нужный подрок в игровом магазине, в том числе подписку «Литрес». 

Что почитать в онлайн-библиотеке «Литрес»

«Каштановый человечек» Сорена Ствейструпа. Маньяк жестоко убивает людей, и возле тел оставляет фигурку каштанового человечка. На них отпечатки пальцев мертвой девочки. Детективы идут по следу, который приведет их к неожиданной и горькой развязке… Роман в стиле сканди-нуар вошел в список лучших книг по версии BBC и Guardian.

«Шепот за окном» Алекса Норта. Писатель с сыном Джейком приезжает в небольшой городок Фезербэнк, где 20 лет назад маньяк «Шептальщик» похищал и жестоко убивал маленьких мальчиков. Его поймали, и в городе 20 лет царил покой, пока кто-то вновь не похитил мальчика. А перед исчезновением ребенок слышал шепот за окном…

«Хирург» Тесс Герритсен. Первая книга в серии о детективе Джейн Риццоли и судмедэксперте Мауре Айлз, сразу ставшая бестселлером. Сыщики находят тело сотрудницы цветочного салона. Ее убили в собственной квартире, перерезав горло и вынув внутренности. А рядом «визитка» убийцы — аккуратно сложенная ночную рубашку жертвы на комоде.

«Внутри убийцы» Майка Омера. Книга, ставшая хитом продаж. На мосту в Чикаго проезжающие автомобилисты замечают женщину. Она смотрит на воду, облокотившись на перила. Проходит время, прежде чем люди понимают — женщина мертва, а в городе появился убийца-психопат, бальзамирующий тела жертв особым составом. За дело сотрудник ФБР и консультант из отдела профайлеров.

«Запах смерти» Саймона Беккета. Последняя вышедшая книга из серии о докторе Дэвиде Хантере. В холле заброшенного больничного комплекса находят труп. На место преступления выезжает эксперт-криминалист. Во время осмотра на месте он находит замурованную комнату, где лежат другие тела. Так начинается погоня за убийцей, воплощающим в жизнь самые страшные кошмары.

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