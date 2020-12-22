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Губернатор Приангарья объявил 31 декабря выходным днем

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев объявил 31 декабря выходным днем. Рабочие часы перенесут на другой день, сообщила пресс-служба регионального правительства.

31 декабря в 2020 году по производственному календарю считается рабочим днем. Новогодние каникулы начнутся с 1 января и закончатся 10-го. Но некоторые регионы в России все-таки последний день года выходным. Главы некоторых сибирских регионов также решили, что жители могут не работать 31-го. Это Бурятия, Забайкалье, Республика Алтай и другие.

Указ о выходном в Иркутской области Кобзев подписал в понедельник. Согласно документу, все сотрудники исполнительных органов государственной власти будут отдыхать в последний день года. Но рабочие часы перенесут на ближайшую субботу, 26 декабря.

Сделать 31 декабря выходным в Приангарье рекомендовали и другим органам госвласти, местного самоуправления, а также индивидуальным предпринимателям и частным фирмам.

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