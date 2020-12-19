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Праздники и выходные: когда работаем и отдыхаем в 2021 году

Источник:
Sibnet.ru
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Новогодние каникулы в 2021 году продлятся почти полторы недели — до 10 января, а длинных майских праздников не будет. Все дни отдыха — в инфографике Sibnet.

График рабочих и выходных дней разрабатывает Минтруд, исходя из того, что продолжительность еженедельного непрерывного отдыха должны быть не менее 42 часов.

Согласно производственному календарю на 2021 год, новогодние каникулы продлятся с 1 по 10 января. Остальные праздники будут по три дня: День защитника Отечества, Международный женский день, Праздник Весны и Труда, День победы, День России и День народного единства. Впервые за долгое время в мае не будет продолжительных выходных.

Важное изменение производственного календаря в 2021 году — выходной 31 декабря. Это стало возможным благодаря переносу выходного 3 января.


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